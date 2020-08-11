Актеру Ефремову в суд вызвали скорую помощь

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Врачи скорой помощи приехали в Пресненский суд Москвы к актеру Михаилу Ефремову, которого судят по делу о смертельном ДТП.

Как передает корреспондент "Интерфакса", фельдшеры "скорой" прибыли в суд через пять минут после Ефремова, которого в здание практически заносили. Они направились в комнату, где обычно находится актер до заседания.

Накануне адвокат актера Эльман Пашаев сообщил "Интерфаксу" об ухудшении состояния здоровья Ефремова. По его словам, у артиста проблемы с сердцем, вчера было тяжелое состояние, но он отказался вызвать "скорую".

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал актер. В тот момент артист находился в состоянии опьянения.

Ефремов не признает вину, потому что, по его утверждению, ничего не помнит.