Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда

Актера Михаила Ефремова выносят из здания суда на носилках Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, госпитализировали в медицинское учреждение.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Пресненского суда Москвы, где рассматривается его уголовное дело. "Заседание отложено на завтра в 10:00", - заявили в пресс-службе.

В свою очередь адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил во вторник журналистам, что состояние его подзащитного крайне тяжелое, актер находится без сознания. "Или подозрение на инсульт, или предынфарктное", - сказал Пашаев.

Ранее медики скорой помощи вынесли Ефремова из здания суда на носилках. Как передал корреспондент "Интерфакса", судебные приставы закрыли вход в суд, чтобы врачи на носилках вынесли Ефремова, которому резко стало плохо.

Накануне, 10 августа, Пашаев заявил, что у Ефремова ухудшилось состояние здоровья. По его словам, у актера проблемы с сердцем.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен.

Актер не признает вину, потому что, по его утверждению, ничего не помнит.