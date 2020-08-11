Источник сообщил о стабильном состоянии Ефремова

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Угроза жизни актера Михаила Ефремова миновала, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.

"Состояние Ефремова оценивается как тяжелое, но стабильное. Окончательный диагноз пока устанавливается, однако признаков геморрагического инсульта на томографии, а также характерных очаговых неврологических симптомов обнаружить не удалось", - сказал собеседник агентства.

Он предположил, что актер мог перенести менее тяжелое нарушение, связанное с недостаточностью мозгового кровообращения.

"Предположительно, речь идет о транзиторной ишемической атаке, возможно, из-за перемещения тромба из сердца в мозг", - сказал источник.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что Ефремов госпитализирован с подозрением на инсульт в Боткинскую больницу Москвы.

Защита Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, ранее сообщила, что у актера крайне тяжелое состояние и он находится без сознания. "Или подозрение на инсульт, или предынфарктное", - сказал во вторник журналистам адвокат Эльман Пашаев. Накануне он заявил, что у Ефремова ухудшилось состояние здоровья и у него проблемы с сердцем.

Ранее во вторник в Пресненский суд Москвы Ефремову вызвали скорую помощь. Врачи после осмотра актера приняли решение о его госпитализации. Судебное заседание отложено на 12 августа.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист был пьян. Автомобиль был признан исправным.

Актер не признает вину в суде и заявляет, что ничего не помнит.