Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:47Заразились
на 12.08В России 902 701+5 102В мире 20 284 882+195 258

Мэрия Москвы составила план переселения участников реновации

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В мэрии Москвы завершили составление ориентировочного перечня переселения по программе реновации, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса. План опубликован.

Переселение планируется в три этапа. В 2020-2024 году переедут почти 170 000 жильцов 930 старых домов. С 2025 по 2028 год расселят еще более 1630 домов, в которых живут 330 000 человек. Еще около 380 000 москвичей переедут из старых 1800 домов с 2029 до 2032 года. Сроки указаны ориентировочно, отметили чиновники.

Участники программы теперь смогут спланировать переезд, подготовить документы, решить, нужно ли им докупать дополнительные квадратные метры или еще одну квартиру, добавили в пресс-службе.

Ссылаясь на оценки специалистов, в стройкомплексе предупредили, что жильцы первой волны переселения выигрывают во времени, но у остальных будет больше возможностей по выбору квартиры поближе за счет строительства жилья на месте снесенных объектов первого этапа.

По данным мэрии, новые квартир получили уже больше 18 000 участников реновации, еще около 6000 сейчас переезжают. В процессе расселения находится 155 домов, из которых 27 уже расселены и снесены. Сдано в эксплуатацию 60 домов, еще 172 дома — в разной степени строительной готовности, 88 объектов — на стадии проектирования.

Программа реновации жилья в Москве была утверждена летом 2017 года. В нее включено 5174 дома, в которых больше 350 000 квартир. Для строительства нового жилья выделены 453 стартовые площадки.

Перед лицом реновации

9
1 июля президент России подписал закон о реновации жилого фонда. Несмотря на акции против этого закона и самой программы реновации, за включение своего жилища в проект высказались в итоге жители примерно 90% домов (4079 дома из 4543). Жители 276 домов от программы реновации отказались. Закон гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации - сначала с большим износом, затем - с меньшим.Хрущевки, а в программу реновации вошли не только они, в свое время стали ответом на вопрос обеспечения граждан СССР жильем. Быстровозводимые дома решали задачу переселения жителей сел, расселения бараков и коммуналок, строительства моногородов.Массово сооружавшиеся панельные или кирпичные дома заполнили не только городское пространство - они вошли в отечественное кино, фотографию, литературу, став декорациями городских драмВ текущем тысячелетии власти Москвы решили, что многие подобные строения проще снести, чем ремонтироватьТаким образом повсеместный ремонт, уже ставший визитной карточкой города, проник с московских улиц в дома жителей. Как всегда в таких случаях, после жителей с вызовами столкнется, очевидно, и местный малый бизнес.7 июля на Московском урбанистическом форуме публике был представлен макет, представляющий собой этаж новой московской новостройки, предназначенной для переселения жителей домов, попавших под действие программы реновации. 9 июля в квартирах и комнатах макета многолюдно, периодически перед входом в "дом" образуется очередь, и это несмотря на то, что попасть в квартиры можно не только через импровизированный подъезд, но и через "балконы" квартир.Посетители не едины во мнениях: размер ванн, кухонь, коридоров и комнат, равно как и цвет обоев макета, вызывает ровно три реакции: одобрение, равнодушие и несогласие. Но есть и безусловный фаворит – потолок. Его высотой, кажется, довольны абсолютно все. Или, как минимум, не разочарованы. Противники программы, настаивают на своем праве распоряжаться своими жилищными условиями по собственному усмотрению и находят привлекательность этих условий не только в количестве и качестве квадратных метров, но и в самой той атмосфере окружающей их Москвы, которую составляют их двор, вид из окна, парк у домаМэр Москвы Сергей Собянин отметил беспрецедентный для России уровень общественного обсуждения программы. "Невозможно найти москвича, который не знал бы об этой программе и сформировал отношение к ней. Более того, во всей России внимательно следили за этой дискуссией", - заявил мэр на пленарном заседании 7-го Московского гражданского форума.
1 июля президент России подписал закон о реновации жилого фонда. Несмотря на акции против этого закона и самой программы реновации, за включение своего жилища в проект высказались в итоге жители примерно 90% домов (4079 дома из 4543). Жители 276 домов от программы реновации отказались. Закон гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации - сначала с большим износом, затем - с меньшим.
Москва

Новости по теме

Новости

12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Певица Валентина Легкоступова попала в больницу в тяжелом состоянии

Певица Валентина Легкоступова попала в больницу в тяжелом состоянии
ДТП с участием Михаила Ефремова

Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда

Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда

Риелторы назвали самые дешевые районы столицы для аренды квартир

Власти Москвы пояснили, почему не удалили данные для цифровых пропусков

Власти Москвы пояснили, почему не удалили данные для цифровых пропусков

В Москве число бессимптомных больных COVID-19 оценили в 60%

Собянин счел тревожным рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве

Собянин счел тревожным рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве

13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Белорусское посольство объяснило проблемы с голосованием в Москве

Белорусское посольство объяснило проблемы с голосованием в Москве
Пандемия коронавируса

Ряд артистов Большого театра на карантине из-за COVID-19 у балерины

Ряд артистов Большого театра на карантине из-за COVID-19 у балерины
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');