Мэрия Москвы составила план переселения участников реновации

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В мэрии Москвы завершили составление ориентировочного перечня переселения по программе реновации, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса. План опубликован.

Переселение планируется в три этапа. В 2020-2024 году переедут почти 170 000 жильцов 930 старых домов. С 2025 по 2028 год расселят еще более 1630 домов, в которых живут 330 000 человек. Еще около 380 000 москвичей переедут из старых 1800 домов с 2029 до 2032 года. Сроки указаны ориентировочно, отметили чиновники.

Участники программы теперь смогут спланировать переезд, подготовить документы, решить, нужно ли им докупать дополнительные квадратные метры или еще одну квартиру, добавили в пресс-службе.

Ссылаясь на оценки специалистов, в стройкомплексе предупредили, что жильцы первой волны переселения выигрывают во времени, но у остальных будет больше возможностей по выбору квартиры поближе за счет строительства жилья на месте снесенных объектов первого этапа.

По данным мэрии, новые квартир получили уже больше 18 000 участников реновации, еще около 6000 сейчас переезжают. В процессе расселения находится 155 домов, из которых 27 уже расселены и снесены. Сдано в эксплуатацию 60 домов, еще 172 дома — в разной степени строительной готовности, 88 объектов — на стадии проектирования.

Программа реновации жилья в Москве была утверждена летом 2017 года. В нее включено 5174 дома, в которых больше 350 000 квартир. Для строительства нового жилья выделены 453 стартовые площадки.