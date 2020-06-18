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На стройки реновации в Москве из-за COVID мобилизовали 3 тыс. дополнительных рабочих

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Чтобы нагнать отставание из-за приостановки строек на фоне коронавируса на возведение домов по программе реновации в Москве потребовалось вывести около 3 тысяч дополнительных рабочих, сообщил журналистам в четверг глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

"В течение месяца из-за пандемии коронавируса в столице были приостановлены стройки жилья по программе реновации. Для того, чтобы выполнить годовые планы по возведению новых домов, мы увеличили количество рабочих на стройках примерно на 3 тысячи человек или на 20%", - сказал Загрутдинов.

По его словам, сегодня на стройках домов по программе реновации задействовано около 15 тысяч рабочих.

"Благодаря принятым мерам, все планы по строительству домов для переселенцев программы реновации будут выполнены. Всего до конца года планируется достроить 61 дом", - добавил Загрутдинов.

Москва

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