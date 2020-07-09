Собянин отметил возвращение оборотов торговли и общепита в Москве на уровень 2019 года

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Москве обороты в торговле, сфере услуг, у малого и среднего бизнеса вышли на прошлогодний уровень после отмены карантинных ограничений, заявил мэр Сергей Собянин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив с участием президента Владимира Путина.

Он отметил в этом роль мер по поддержке бизнеса.

"Огромным испытанием для нас была пандемия, которая на самом деле продолжается, но основные проблемы, я надеюсь, преодолели", - сказал мэр.

По его словам, динамика восстановления этих отраслей оказалась выше, чем ожидали власти и эксперты: "Это говорит о том, что у нас есть все шансы восстановить экономику даже в пострадавших отраслях, хотя на многих предприятиях этот процесс идет очень сложно".

Несмотря на серьезное падение доходов городского бюджета, перед властями стоит задача сохранить основные инвестиционные вложения в развитие инфраструктуры, что, в свою очередь, поддержит уровень вложения частных инвестиций, подчеркнул Собянин.

"Как правило, это цифры один к трем. То есть на каждый рубль, вложенный государством, три рубля вкладывает инвестор. Если мы будем оказывать поддержку инвестиционного климата не только с точки зрения административных процедур, но и вложений государства, мы несомненно получим отклик и инвесторов. Считаем, что можно в основном сохранить тот инвестиционный потенциал, который мы накопили за предыдущие годы, а это будет основной для дальнейшего движения вперед", - добавил он.

С 28 марта в Москве был введен режим самоизоляции и прекратили работу почти все организации, кроме продуктовых магазинов, салонов связи и зоомагазинов, а также структурно значимых предприятий. Общепит работал только навынос. С 15 апреля в городе ввели электронные пропуска для поездок на личном и общественном транспорте.

С 12 мая в городе разрешили возобновить работу стройкам и промпредприятиям. С июня открылись непродуктовые магазины, химчистки и мелкий сервис. С 9 июня был отменен пропускной режим, открылись парикмахерские, общественные организации, театры и цирки - для работы без зрителей.

Общепиту разрешили открыть летние веранды с 16 июня, а с 23 июня - пускать клиентов и в помещения с условием социального дистанцирования.

23 июня заммэра столицы Владимир Ефимов заявил, что выручка малого и среднего бизнес в Москве восстановилась уже на 95% от докризисного уровня.