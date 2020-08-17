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Адвокат Ефремова пожаловался на жуткие условия в квартире артиста

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Московский городской суд отказал в апелляционной жалобе защиты актёра Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Адвокат артиста Эльман Пашаев просил суд разрешить Ефремову ежедневные прогулки и посещение врачей. По словам Пашаева, у Ефремова дома "жуткие условия".

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"Дома у него газовая печь: влажность большая, условия жуткие, дом крайне старый, это центр Москвы, дышать очень тяжело. Когда я к нему прихожу, мне очень жарко, приходится выбирать более легкую одежду", - заявил адвокат, объясняя суду, почему Ефремову необходимы ежедневные прогулки.

В ходе судебного заседания защитник также пожаловался на здоровье артиста.

"У Михаила Олеговича хроническая обструктивная болезнь легких", - сказал Пашаев, отметив, что ещё до госпитализации у Ефремова начались нарушения речи и онемение конечностей из-за нарушения мозгового кровообращения.

11 августа Ефремову стало плохо в здании Пресненского суда Москвы и его госпитализировали в Боткинускую больницу. Позднее Пашаев заявлял, что медики диагностировали у его подзащитного инсульт. 15 августа актёра выписали из больницы домой.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Пресненский суд Москвы в ходе предварительного слушания уголовного дела продлил домашний арест артисту до 22 января 2021 года.

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест

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Во время избрания меры пресечения по делу о ДТП со смертельным исходом
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