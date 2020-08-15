Михаила Ефремова выписали из больницы

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Актера Михаила Ефремова, устроившего в июне смертельное ДТП в центре Москвы, выписали из Боткинской больницы.

"Он уже дома, его выписали. Сегодня вечером заеду и узнаю, как у него дела", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Эльман Пашаев в субботу.

12 августа Пашаев заявлял, что медики диагностировали у его подзащитного инсульт. В тот день Ефремову стало плохо в здании Пресненского суда Москвы. Актеру вызвали скорую помощь и его госпитализировали в Боткинскую больницу.

Днем ранее адвокат сообщил агентству, что у Ефремова ухудшилось состояние здоровья. По его словам, у актера проблемы с сердцем.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен.

Актер не признает вину, потому что, по его утверждению, ничего не помнит.