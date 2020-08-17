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Ефремов не смог явиться в суд

Ефремов не смог явиться в суд
Актер Михаил Ефремов
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, не смог явиться в Московский городской суд из-за плохого самочувствия, сообщил "Интерфаксу" адвокат Эльман Пашаев в понедельник.

Позднее в Мосгорсуде будет рассмотрена апелляционная жалоба защиты на продление меры пресечения актеру.

Как сообщалось, 11 августа Ефремову стало плохо в здании Пресненского суда Москвы и его госпитализировали в Боткинскую больницу. Позднее его адвокат Эльман Пашаев заявлял, что медики диагностировали у его подзащитного инсульт. 15 августа актера выписали из больницы домой.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен. Актер не признает вину, потому что, по его утверждению, ничего не помнит.

ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве

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Хроника 08 июня – 17 августа 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов Москва Мосгорсуд Эльман Пашаев

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