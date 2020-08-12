Суд над Михаилом Ефремовым отложили на неделю

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы отложил рассмотрение уголовного дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова на 18 августа из-за болезни подсудимого. Такое решение объявила судья Елена Абрамова.

По ее словам, суд направил запрос в больницу, чтобы уточнить состояние актера.

Сторона потерпевших возражала против отложения дела, поскольку в суде не были представлены медицинские документы о состоянии обвиняемого.

Врачи Боткинской больницы провели Ефремову комплекс диагностических процедур и не нашли признаков нарушения мозгового кровообращения или очагов неврологической симптоматики, рассказал информированный источник "Интерфакса".

"Ефремов покинул палату, в отделении его уже нет", - добавил он, не уточнив, был ли актер выписан или переведен в другое лечебное учреждение. В неврологическую реанимацию актера класть не стали, он обследовался в палате коммерческого отделения.

11 августа Ефремова увезли на скорой помощи из здания суда с подозрением на инсульт. Его положили в реанимацию Боткинской больницы. Утром 12 августа источник "Интерфакса" сказал, что ему стало лучше и его состояние стабилизировалось.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК). Суд начал рассматривать его дело по существу с 5 августа.

8 июня актер на внедорожнике выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном. Водитель фургона получил смертельные травмы и умер в НИИ им. Склифосовского. Следствие выяснило, что актер был пьян. Сначала он признал вину, но в суде от признания отказался, заявив, что не помнит, что было в день ДТП.