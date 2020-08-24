Власти Москвы отвергли возможность продажи записей с камер наблюдения

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Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы опроверг возможность продажи записей с камер городской системы видеонаблюдения. Там отметили, что трансляция в интернет предусмотрена для значимых городских событий, в том числе во время выборов, но не из медицинских учреждений.

"Информация о том, что ДИТ Москвы планирует продавать записи с камер городской системы видеонаблюдения, не соответствует действительности. Доступ к записям с камер на коммерческой основе не предоставляется и предоставляться не планируется", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ДИТ Москвы в ответ на запрос агентства.

Там пояснили, что "формулировки, изложенные в контракте - типовые, они связаны с тем, что возможность предоставления этих изображений на возмездной основе с 2014 года предусмотрена Положением о ГИС "Единый центр хранения и обработки данных"(ЕЦХД)".

В ДИТ Москвы подчеркнули, что записи с камер городской системы видеонаблюдения "представляют собой исключительно изображения и не содержат персональных данных граждан", а доступ к ним имеют только уполномоченные сотрудники органов власти и правоохранительных органов.

"Сам доступ предоставляется в строгом соответствии с российским законодательством на основании заявок ведомств. Несанкционированного доступа в ЕЦХД не происходит", - отметили в департаменте. Там добавили, что продажа доступа к ЕЦХД, о которой идет речь в материалах СМИ, "производится в рамках санкционированного доступа уполномоченных сотрудников".

"Данные случаи единичны, информация о каждом из них передается в правоохранительные органы для проведения проверок", - подчеркнули в ДИТ Москвы.

Ранее в понедельник газета "Коммерсантъ" сообщила, что в контракте ДИТ Москвы на установку камер в больницах указано, что в цели обработки данных с камер входит "предоставление доступа к информации пользователям ЕЦХД, в том числе на возмездной основе", и "трансляция информации в открытом доступе" в интернете. Эти цели указаны в девяти других контрактах ДИТ на передачу видеопотока в ЕЦХД, речь идет как минимум о 25 тыс. камер, пишет издание.

Ранее также сообщалось, что на некоторых ресурсах в интернете продается доступ к камерам столичной системы видеонаблюдения.