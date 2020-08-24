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"Коммерсантъ" узнал о праве мэрии Москвы продавать записи с камер наблюдения

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Условия контракта на установку в московских больницах 4000 камер наблюдения разрешают чиновникам транслировать записи в интернете и продавать их, узнал "Коммерсантъ". В департаменте информационных технологий (ДИТ) говорят, что это делать не планируют.

Газета пишет о пятилетнем контракте, который ДИТ зкалючил с Московской телекоммуникационной корпорацией на 778 млн рублей. Сначала МТК установит внутри и снаружи 539 московских больниц камеры, затем организует передачу видео с них на серверы единого центра хранения и обработки данных (ЕЦХД).

В договоре говорится, что в цели обработки данных с камер входит "предоставление доступа к информации пользователям ЕЦХД, в том числе на возмездной основе" и "трансляция информации в открытом доступе" в интернете. Эти цели указаны в девяти других контрактах ДИТ на передачу видеопотока в ЕЦХД, речь идет как минимум о 25 000 камер, пишет газета.

В декабре пятидневный доступ к трансляции с камеры на черном рынке стоил 3000 рублей, а за 10 000 рублей можно было использовать систему распознавания лиц для поиска человека, писал портал "МБХ-медиа". Доступ к камерам городской сети продавался в даркнете в июле, заявили эксперты из группы Shadow Intelligence. На закрытых форумах все еще можно купить пятидневный доступ к этим камерам за 5000 рублей, обнаружила в августе "Роскомсвобода". Формулировки контрактов ДИТ угрожают безопасности персональных данных москвичей, считает глава юридической практики "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян.

В ДИТ не планируют за деньги предоставлять доступ к данным в ЕЦХД или транслировать видео из больниц, заверил представитель департамента. По его словам, формулировки об интернет-трансляции с камер стандартны и "используются во всех госконтрактах на оказание услуг видеонаблюдения".

Термин "возмездная основа" в контрактах на передачу видео с камер выглядит как минимум некорректно, так как получение платежей от пользователей системы исполнителем противоречит требованиям закона о госзакупках, указала управляющий партнер компании Stuarts Legal Елена Стюарт. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что контракт прошел проверку и нарушений в нем не обнаружено.

Москва ДИТ ФАС Роскомсвобода

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