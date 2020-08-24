Эксперт по кибербезопасности арестован в Москве за попытку мошенничества

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы в понедельник санкционировал арест до 22 октября руководителя "Агентства кибербезопасности", члена экспертного совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгения Лифшица.

О решении "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая. Лифшица обвиняют в попытке особо крупного мошенничества (ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ), подробности не разглашаются.

Как следует из открытых источников, "Агентство кибербезопасности" специализируется на информировании и предоставлении комментариев в сфере IT-безопасности.