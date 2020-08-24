Потерпевшие по делу сестёр Хачатурян не придут в суд в связи с подозрением на COVID

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Семья убитого дочерями Михаила Хачатуряна находится на карантине с подозрением на коронавирус, у одной из его сестёр диагноз подтверждён, сообщила "Интерфаксу" адвокат потерпевших Юлия Нитченко.

"В больницу уехала сестра Михаила, которая не была признана потерпевшей и не ходила на суд. У неё подтверждённый COVID-19", - сказала Нитченко.

По ее словам, после этого другие родственники Хачатуряна - его мать и сёстры были помещены на карантин.

"У них пока подозрение на вирус, сдали тесты. Их не будет на ближайших заседаниях суда", - сказала собеседница "Интерфакса".

В июле 2018 года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери погибшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра.

Спустя год расследование дела было завершено. Сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Согласно фабуле дела, мотивом преступления стали многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие.

В рамках указанной квалификации сестры не признали вину. Защита настаивает на том, что они действовали в пределах необходимой обороны.

По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент совершения преступления была невменяема, в связи с чем, как ожидается, по итогам отдельного рассмотрения ее дела она будет освобождена судом от уголовной ответственности и направлена на принудительное лечение.

Старших сестер экспертиза признала вменяемыми.

Материалы в отношении Михаила Хачатуряна в июле 2019 года были выделены в отдельное производство из дела сестер. В его действиях следствие усмотрело признаки истязания и сексуального насилия в отношении дочерей. Вместе с тем, возбуждать уголовное дело в его отношении, согласно установленному порядку, следствие не стало в связи со смертью (нереабилитирующее основание - ИФ).

Дело сестер вызвало широкий общественный резонанс и дискуссию на тему домашнего насилия.