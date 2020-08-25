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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:18Заразились
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Глава Минздрава не смог подтвердить повторное заражение главы Тувы

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В федеральном Минздраве нет данных о том, что у главы Тувы Шолбана Кара-оола подтвердилось повторное заболевание корнавирусной инфекцией. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Пандемия коронавируса

Кара-оол 24 августа сообщил, что снова попал в инфекционную больницу и заразился коронавирусом во второй раз. В первый раз он болел в мае, и в начале июня сообщалось, что он вылечился. На этот раз болезнь проявляется по-другому, поделился главы республики и пожаловался на сильную головную боль.

"Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам, иммунитету после первого заражения", - предположил он.

Утром 25 августа в Кызыле сообщили, что у него высокая температура, но в целом состояние стабильное. Главу Тувы решили отправить в Москву на дополнительное обследование.

Депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко предположил, что Кара-оолу могли неправильно поставить диагноз.

"Нет оснований полагать, что появился какой-то новый штамм. Генетическая мобильность этого вируса и в подмётки не годится гриппозному вирусу. Пожалуйста, не устраивайте конспирологических тем, что опасный вирус и так далее. Таких оснований научных нет. Уже то, что 23 млн человек переболело на планете - если бы не вырабатывался иммунитет, уже были бы сотни, тысячи людей с повторными заболеваниями", - сказал он.

Депутат допустил, что в мае врачи могли ошибиться с диагнозом.

Другой возможный вариант связан с тем, что, по словам академика, существует небольшая доля людей (около 5%), у которых есть проблемы с иммунной памятью, и у них может не вырабатываться иммунитет.

Онищенко призвал не делать поспешных выводов и пожелал главе Тувы скорейшего выздоровления.

Хроника коронавируса. Август.

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Шолбан Кара-оол Тува коронавирус Москва Кызыл Михаил Мурашко Минздрав

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