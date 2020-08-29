11 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Еще 11 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, скончались в Москве за сутки, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в субботу.

Общее число жертв COVID-19 в столице увеличилось с 4 798 до 4 809 человек.

По данным на утро субботы, в российской столице выявлено более 261 тыс. случаев заражения COVID-19, свыше 212 тыс. человек вылечились от инфекции (81% от заболевших).