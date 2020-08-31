Угонщиков раритетного советского лимузина будут судить в Москве

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Головинский суд Москвы рассмотрит дело двух жителей Подмосковья, укравших раритетный советский автомобиль стоимостью около 70 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в столичной прокуратуре.

"Головинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей Московской области в возрасте 34 и 36 лет", - сказали в надзорном ведомстве. Там добавили, что дело направлено в Головинский суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, обвиняемые и их соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, решили украсть у владельца лимузин марки "ЗИС 115", выпущенный в 1955 году автомобильным заводом им. И.В. Сталина.

Обвиняемые проникли в гаражный бокс, отключили камеры видеонаблюдения, установленные внутри, выкатили автомобиль, погрузили его на эвакуатор, а затем скрылись с места преступления.

"Своими действиями они причинили собственнику автомобиля материальный ущерб на сумму более 66 млн рублей", - добавили в прокуратуре.

В ходе расследования местонахождение похищенного автомобиля установлено, он возвращен законному владельцу. Один из обвиняемых находится под стражей, второй отправлен под домашний арест.

Автомобиль был угнан из гаража на Новосходненском шоссе в декабре 2019 года. Преступление расследовал столичный главк полиции. По данным СМИ, угнанный автомобиль принадлежит гражданину Украины, начальнику службы безопасности бизнесмена Руслана Тарпана.