В 83 регионах России за сутки выявлено 4 993 заболевших коронавирусом

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в России составил 4 993, сообщает оперштаб.

Уже пятый день подряд суточный прирост в России повышается. Если в среду, 26 августа, отмечалось рекордно низкое с апреля значение - 4676, то в четверг, 27 августа, было 4711, в пятницу, 28 августа - 4829, а в субботу, 29 августа - 4941, а накануне, в воскресенье - 4980. При этом до 26 августа показатель снижался.

Всего в стране на сегодня 995 319 эпизодов коронавируса. РФ остается на четвертом месте в антирейтинге: лидируют США с 5,99 млн зараженных, затем идут Бразилия (3,86 млн) и Индия (3,62 млн).

Новые случаи регистрировались в 83 регионах страны. В Москве за сутки 685 новых заболевших.

За сутки скончались от COVID-19 83 человека, за весь период - 17 176.

Поправились и выписаны 809 387 пациентов, в том числе 2 405 человек сегодня.

Новость дополняется