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Столичный суд 8 сентября огласит приговор Ефремову

Столичный суд 8 сентября огласит приговор Ефремову
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы вынесет приговор актеру Михаилу Ефремову, устроившему смертельное ДТП в центре столицы, 8 сентября, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

"Постановление приговора назначено на 8 сентября в 11:00", - огласила судья Елена Абрамова.

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Как сообщалось ранее в четверг, государственный обвинитель в ходе прений сторон запросил для актера наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Защита Ефремова ранее на заседании суда попросила вынести актеру "любой" приговор, который не будет связан с лишением свободы.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомашина, как установило следствие, была исправна.

На судебном заседании в четверг Ефремов заявил, что признает свою вину.

Хроника 08 июня – 03 сентября 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов Москва Пресненский суд Елена Абрамова

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