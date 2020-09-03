Столичный суд 8 сентября огласит приговор Ефремову

Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы вынесет приговор актеру Михаилу Ефремову, устроившему смертельное ДТП в центре столицы, 8 сентября, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

"Постановление приговора назначено на 8 сентября в 11:00", - огласила судья Елена Абрамова.

Как сообщалось ранее в четверг, государственный обвинитель в ходе прений сторон запросил для актера наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Защита Ефремова ранее на заседании суда попросила вынести актеру "любой" приговор, который не будет связан с лишением свободы.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомашина, как установило следствие, была исправна.

На судебном заседании в четверг Ефремов заявил, что признает свою вину.