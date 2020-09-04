Песков назвал условие начала официального расследования инцидента с Навальным

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Следствие по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным будет открыто де-юре, если подтвердится информация о наличии в его организме отравляющих веществ, Москва рассчитывает на получение данных по этому вопросу от Берлина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае здесь мы рассчитываем на наш диалог с германскими коллегами и рассчитываем на то, что в ходе этого диалога мы получим информацию о том, что это за вещество. Безусловно, это поможет тем действиям, которые выполняют сейчас наши специалисты из МВД. Вы знаете, что они сейчас выполняют доследственную проверку, и она началась практически сразу", - сказал Песков журналистам в пятницу.

"Де-факто это и есть следственные действия, они выполняются. И если найдет свое подтверждение информация о наличии в биологических пробах пациента каких-либо отравляющих веществ, то, конечно, нет сомнений, что последует и де-юре открытие следствия", - отметил он.

"Отравление" Навального

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. С 22 августа по решению семьи он проходит лечение в клинике Charite в Берлине.

Российские медики установили, что возможной причиной состояния Навального стало нарушение углеводного обмена с обострением хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции. Отравляющих веществ в организме оппозиционера российскими специалистами обнаружено не было.

В свою очередь германские врачи 24 августа заявили, что состояние оппозиционера было вызвано интоксикацией "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Канцлер Германии Ангела Меркель 2 сентября заявила, что речь идет о нервно-паралитическом боевом веществе из группы "Новичок".

Семья и соратники Навального настаивают на версии об отравлении оппозиционера. Басманный суд Москвы в пятницу оставил без удовлетворения жалобу юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади на бездействие Следственного комитета по заявлению об отравлении Навального.

В ходе заседания было оглашено письмо из СК России, согласно которому обращение Гимади, поданное 20 августа, было направлено для рассмотрения в Западно-Сибирское следственное управление СК на транспорте.

Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что 20 августа инициировала проведение доследственной проверки органами полиции в связи с госпитализацией Навального в Омске.

В свою очередь полиция сообщила, что осмотрела гостиничный номер в томской гостинице, где проживал Навальный, а также участки местности по маршруту его передвижения. "Изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Проанализированы данные систем видеонаблюдения. Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические)", - говорилось в пресс-релизе управления на транспорте МВД по СФО.

1 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, выступая перед студентами МГИМО: "Нас обвиняют, что мы не расследуем эту ситуацию. Это неправда. Начиная с того же дня, когда все это произошло, наше министерство внутренних дел запустило доследственную проверку, а следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло".