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Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве скончались 14 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в воскресенье.

Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 4891 до 4905.

По данным на утро воскресенья, в российской столице выявлено 266 357 случаев заражения COVID-19, 221 370 человек вылечились от инфекции (83% от заболевших).

В выходные в Москве прошло празднование 873-летия города. Более 700 тысяч человек участвовали в праздничных мероприятиях.

Москва коронавирус COVID-19

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