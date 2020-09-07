Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:58Заразились
на 06.09В России 1 025 505+5 195В мире 26 873 146+263 664

Вакцинация добровольцев от COVID-19 стартует на этой неделе в Москве

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - На этой неделе в Москве начнется вакцинация добровольцев от коронавируса.

Ранее об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в ходе совещания президенту РФ Владимиру Путину.

По его словам, вся инфраструктура для проведения пострегистрационных исследований вакцины Sputnik V готова.

Собянин отметил, что уже пять тысяч человек записались на процедуру вакцинации. Заммэра Анастасия Ракова в пятницу уточнила, что первая партия вакцины уже поступила в три московские поликлиники.

Sputnik V – российская вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. Данный препарат прошел доклинические и клинические испытания, был зарегистрирован Минздравом РФ.

В ходе пострегистрационных исследований будут вакцинированы 40 тысяч человек, 10 тысяч из которых получат плацебо. Ожидается, что данные испытания продлятся около полгода, после этого вакцина станет доступна для всех россиян.

Москва коронавирус COVID-19

Новости по теме

Новости

Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Пандемия коронавируса

В Москве в карантин не выявили роста преступности среди мигрантов

В Москве в карантин не выявили роста преступности среди мигрантов

Более 700 тыс. человек приняли участие в праздновании 873-летия Москвы

Более 700 тыс. человек приняли участие в праздновании 873-летия Москвы

Большой театр откроет новый сезон оперой "Дон Карлос"

Большой театр откроет новый сезон оперой "Дон Карлос"

Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В Москве после реставрации открыли Северный речной вокзал

В Москве после реставрации открыли Северный речной вокзал
Пандемия коронавируса

Массовая вакцинация от COVID-19 в Москве начнется ближе к концу года

В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

Велогонщик Свешников скончался в ходе Гран-при Москвы

Пандемия коронавируса

Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники

Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');