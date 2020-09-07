Вакцинация добровольцев от COVID-19 стартует на этой неделе в Москве

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - На этой неделе в Москве начнется вакцинация добровольцев от коронавируса.

Ранее об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в ходе совещания президенту РФ Владимиру Путину.

По его словам, вся инфраструктура для проведения пострегистрационных исследований вакцины Sputnik V готова.

Собянин отметил, что уже пять тысяч человек записались на процедуру вакцинации. Заммэра Анастасия Ракова в пятницу уточнила, что первая партия вакцины уже поступила в три московские поликлиники.

Sputnik V – российская вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. Данный препарат прошел доклинические и клинические испытания, был зарегистрирован Минздравом РФ.

В ходе пострегистрационных исследований будут вакцинированы 40 тысяч человек, 10 тысяч из которых получат плацебо. Ожидается, что данные испытания продлятся около полгода, после этого вакцина станет доступна для всех россиян.