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Более 700 тыс. человек приняли участие в праздновании 873-летия Москвы

Более 700 тыс. человек приняли участие в праздновании 873-летия Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН "Москва"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В праздничных мероприятиях по случаю 873-летия Москвы накануне приняло участие более 700 тыс. человек, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства уточнил, что День города проходит в Москве без происшествий.

По его данным, в Московской ночной велогонке, которая стартовала в Лужниках и прошла в центральной части города, участвовало свыше 2,5 тыс. человек.

День города в Москве 5 и 6 сентября отмечают мероприятиями в парках и на районных площадках без традиционных массовых гуляний.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, связано это с продолжающейся угрозой распространения коронавируса.

"Не будем проводить ни фейерверков, ни крупных концертов, ни перекрывать Тверскую. Праздник будет спокойным, домашним, что называется, для москвичей - в парках, скверах, на фестивальных площадках", - заявил ранее Собянин.

Москва

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