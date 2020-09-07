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25 тыс. добровольцев записались на участие в испытаниях COVID-вакцины в Москве

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Москве началось медицинское обследование участников испытания вакцины от COVID-19, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве уже около 25 тысяч человек подали заявку на участие в пострегистрационном исследовании вакцины от новой коронавирусной инфекции. Сегодня начинаются медицинские обследования первых добровольцев для выявления возможных противопоказаний", - сказала Ракова в понедельник журналистам.

По ее словам, по результатам скрининга врач примет решение о возможности участия добровольца в исследовании. "В ходе медицинского обследования врач собирает информацию о пациенте: о сопутствующих и ранее перенесенных заболеваниях, о наличии аллергии, о лекарственных препаратах, которые принимает доброволец. Затем проводится измерение роста, веса и температуры, артериального давления, частоты сердечных сокращений, частоты дыхательных движений, оценивается общее состояние. В ходе скрининга также берется анализ крови", - сказала заммэра.

Как сообщили в оперштабе по Москве, у поликлиник, на базе которых будет проходить испытание, имеется аккредитация Минздрава РФ на проведение клинических исследований.

"В течение полугода участники исследований будут находиться под постоянным медицинским наблюдением, врачи будут вести мониторинг здоровья в том числе с помощью телемедицинских технологий", - сказал собеседник агентства.

Исследование вакцины против коронавируса в Москве

Правительство Москвы и Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России приглашают жителей столицы принять участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины против COVID-19. Приглашаются 40 тысяч человек. Вакцинация проходит бесплатно.

Участником может стать совершеннолетний гражданин РФ с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ за две недели до исследования и не болеющий в момент вакцинации, не перенесший COVID-19, не контактировавший с заболевшими COVID-19 как минимум за две недели до исследования. Женщинам необходим отрицательный тест на беременность.

Проведение исследования поможет получить постоянное регистрационное удостоверение и расширить круг возможных получателей вакцины, в том числе охватить возрастную группу 60+. Исследование длится 180 дней.

Первые дозы вакцины от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических исследований уже поступили в три медицинских организации Москвы.

Подать заявку на участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины против COVID-19 можно на портале mos.ru.

Хроника 09 января – 07 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Анастасия Ракова Москва Коронавирус

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