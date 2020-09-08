Суд не поверил, что Ефремов не был за рулем в момент ДТП

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Пресненский суд не поверил показаниям артиста театра и кино Михаила Ефремова о том, что его не было за рулем в момент смертельного ДТП, говорится в приговоре судьи Пресненского суда Москвы Елены Абрамовой.

Согласно приговору, доводы защиты о том, что Ефремов находился на пассажирском сиденье во время аварии, суд также счел недостоверными.

Суд также заявил о противоречиях в показаниях свидетеля Александра Кобца и не поверил его другу Андрею Гаеву, который также свидетельствовал, что Ефремов находился на пассажирском месте в момент ДТП. "Показания свидетеля Бадасяна не нашли подтверждения", - продолжила судья Абрамова.

Кроме того, суд пришел к выводу о необоснованности доводов защиты Ефремова о том, что водитель Сергей Захаров, погибший в ДТП, получил травмы из-за действий очевидцев аварии и бездействия медиков.

Ранее во вторник суд признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном. В момент случившегося артист был пьян.