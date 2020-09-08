Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:04Заразились
на 08.09В России 1 035 789+5 099В мире 27 332 433+228 588

Суд не поверил, что Ефремов не был за рулем в момент ДТП

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Пресненский суд не поверил показаниям артиста театра и кино Михаила Ефремова о том, что его не было за рулем в момент смертельного ДТП, говорится в приговоре судьи Пресненского суда Москвы Елены Абрамовой.

Согласно приговору, доводы защиты о том, что Ефремов находился на пассажирском сиденье во время аварии, суд также счел недостоверными.

Суд также заявил о противоречиях в показаниях свидетеля Александра Кобца и не поверил его другу Андрею Гаеву, который также свидетельствовал, что Ефремов находился на пассажирском месте в момент ДТП. "Показания свидетеля Бадасяна не нашли подтверждения", - продолжила судья Абрамова.

Кроме того, суд пришел к выводу о необоснованности доводов защиты Ефремова о том, что водитель Сергей Захаров, погибший в ДТП, получил травмы из-за действий очевидцев аварии и бездействия медиков.

Ранее во вторник суд признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном. В момент случившегося артист был пьян.

Оглашение приговора Михаилу Ефремову

8
Артист приехал в суд на оглашение приговора по делу о смертельном ДТП без вещейВозле суда Ефремова встретили многочисленные журналисты, а также группа поддержки, состоящая преимущественно из женщин среднего и пожилого возрастаМузыкант Гарик Сукачев приехал поддержать Ефремова на оглашение приговораВ суд также прибыл актер Иван ОхлобыстинГособвинение просило назначить актеру наказание в виде 11 лет колонии общего режима, а защита - вынести "любой" приговор, который не будет связан с лишением свободыУ здания суда собралось несколько сотен человекНа оглашение приговора прибыл актер Никита ДжигурдаПресненский суд Москвы приговорил актера к восьми годам колонии общего режима
Артист приехал в суд на оглашение приговора по делу о смертельном ДТП без вещей
Хроника 08 июня – 08 сентября 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов

Новости по теме

Новости

Нарушителей порядка задержали у суда, где оглашают приговор Ефремову

Нарушителей порядка задержали у суда, где оглашают приговор Ефремову

В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом

Вакцинация добровольцев от COVID-19 стартует на этой неделе в Москве

Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Пандемия коронавируса

В Москве в карантин не выявили роста преступности среди мигрантов

В Москве в карантин не выявили роста преступности среди мигрантов

Более 700 тыс. человек приняли участие в праздновании 873-летия Москвы

Более 700 тыс. человек приняли участие в праздновании 873-летия Москвы

Большой театр откроет новый сезон оперой "Дон Карлос"

Большой театр откроет новый сезон оперой "Дон Карлос"

Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В Москве после реставрации открыли Северный речной вокзал

В Москве после реставрации открыли Северный речной вокзал
Пандемия коронавируса

Массовая вакцинация от COVID-19 в Москве начнется ближе к концу года

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');