Мэрия анонсировала уменьшение сроков отключения горячей воды в Москве

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Плановые отключения горячей воды летом в Москве по-прежнему будут производиться на срок 10 дней, однако в будущем этот период будет уменьшен, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков на пресс-конференции во вторник.

"Я бы не сказал, что в ближайшее время это можно отменить. Да, мы сегодня применяем новые технологии, которые позволили нам проводить отключение горячей воды в течение 10 дней", - сказал Бирюков. Он напомнил, что в 2010 году горячая вода летом отключалась в Москве на 21 день.

"Чем меньше будет износ коммуникаций, тем меньше будут сроки отключения горячей воды. Мы над этим работаем. Износ коммуникаций у нас уменьшается. Если по стране он растет, то у нас, наоборот - на 2-3% уменьшается (ежегодно - ИФ)", - подчеркнул глава комплекса городского хозяйства.

По его мнению, сократить сроки отключения горячей воды в Москве в летнее время позволят резервирование мощностей и применение робототехники при обследовании крупных магистралей.

"Количество и сроки отключения горячей воды, безусловно, будут уменьшаться. Но сказать о том, что мы полностью это исключим, пока что рано об этом говорить", - добавил Бирюков.