Москва подготовилась к зиме в два раза быстрее обычного

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Из-за пандемии подготовка к зиме и отопительному сезону в Москве заняла два месяца вместо четырех, заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, город полностью готов к осенне-зимнему периоду. Он сказал это осматривая насосную станцию "Бирюлево-Борисовская" компании МОЭК. Там модернизировали оборудование.

Он напомнил, что подготовительные работы в секторе ЖКХ и жилом массиве начались только в июле, это потребовало создания дополнительных бригад и круглосуточной их работы.

По словам мэра, даже в пандемию в 2020 году была продолжена реализация программы модернизации городской коммунальной и энергетической инфраструктуры.

"Помимо подготовки жилого фонда готовятся к зиме и крупные энергетические объекты, и магистральные тепловые сети, сети водоканала, газовые сети и так далее. Здесь мы находимся на перекачивающей станции, современной, которая обслуживает четыре района Москвы. Всего 12 реконструированных таких подстанций сделано за последние годы, и впереди предстоит еще большая работа", - отметил он.

Отопительная система города к сезону готова, заверил управляющий директор "МОЭК" Денис Башук. Он уточнил, что подготовлены около 16,6 тыс. км тепловых сетей. Планово-предупредительные ремонты прошли на 24 находящихся в эксплуатации "МОЭК" НПС, 42 РТС и КТС, 96 малых котельных и на 10247 тепловых пунктах. Проведены все необходимые технические мероприятия на ТЭЦ "Мосэнерго", обеспечивающих комбинированную выработку тепла и электроэнергии, а также на тепловых станциях и котельных, эксплуатируемых "Мосэнерго" и "МОЭК".

ПАО "МОЭК" обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение Москвы, за исключением небольших локальных районов теплоснабжения от изолированных источников. Помимо столицы, "МОЭК" и ее дочерние общества функционируют в некоторых городах ближнего Подмосковья. Под управлением "МОЭК" находится самая протяженная теплоэнергетическая система в мире.