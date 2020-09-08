ОНК сообщила о возможном этапировании Ефремова в Подмосковье

Возможно, актер будет отбывать наказание в хозотряде московского СИЗО

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Актёр Михаил Ефремов, осуждённый на 8 лет колонии по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, может остаться отбывать наказание в хозяйственном отряде при СИЗО, где сейчас содержится, сообщил во вторник "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

"Для отбытия наказания Ефремов, вероятнее всего, будет этапирован в одно из учреждений ФСИН Московской области, в Москве нет колоний общего режима. Однако, при нынешних обстоятельствах, если Михаил Олегович не будет иметь взысканий в СИЗО, то, при его согласии и согласии со стороны администрации изолятора, существует возможность оставить отбывать его в хозотряде СИЗО-5", - сказал он.

Ранее во вторник Пресненский суд Москвы приговорил артиста Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда и помещен в СИЗО-5 до вступления приговора в законную силу. По данным ОНК, Ефремов чувствует себя в СИЗО хорошо, к питанию и содержанию у него нет претензий.

Согласно приговору, Ефремову также назначено дополнительное наказание в виде лишения права на управление транспортным средством сроком на три года.

Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ходе ДТП Сергея Захарова - Виталия Захарова, назначив в его пользу компенсацию в размере 800 тыс. рублей. Он просил 7,3 млн рублей.

Ефремов после оглашения приговора отреагировал на срок без слов и эмоций.

Как сообщалось, он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося Ефремов находился в состоянии опьянения, а его машина, как установило следствие, была исправна.