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В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Москве скончались еще девять пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Общее количество умерших от COVID-19 в столице увеличилось с 4 947 до 4 956.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 269 079 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 226 274 человека.

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