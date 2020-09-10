В России за сутки выявлено более 5,3 тыс. случаев коронавируса

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Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусом в России составил 5 363, сообщает оперштаб.

Этот показатель продолжает увеличиваться. Накануне в стране было зафиксировано 5 218 случаев COVID-19, и этот показатель стал самым высоким с середины августа.

Всего в стране уже 1 046 370 случаев COVID-19.

Новые эпизоды регистрировались в 84 регионах. В Москве 695 новых случаев. Кроме того, в Санкт-Петербурге 215 новых случаев, в Московской области - 169, в Нижегородской области - 163, в Ростовской области - 155.

За последние сутки скончались 128 человек, число жертв коронавируса за весь период достигло 18 263.

Поправились и выписаны 862 373 пациента, в том числе 5 915 за последние сутки.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 165 734.