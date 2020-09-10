Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:41Заразились
на 10.09В России 1 046 370+5 363В мире 27 863 733+292 991

В Москве отменят карантин по ОРВИ при отрицательном тесте на COVID-19

В Москве отменят карантин по ОРВИ при отрицательном тесте на COVID-19
Фото: Reuters

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Москвичи, больные гриппом или ОРВИ, не должны будут соблюдать 14-дневный карантин при отрицательном тесте на COVID-19.

Как заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире канала "Россия 24" (ВГТРК), все жители Москвы с проявлениями простуды, в обязательном порядке должны сдавать тест на коронавирус, это правило остаётся.

Однако если ПЦР-тест на коронавирус отрицательный, больной больше не будет приравниваться к больному коронавирусом, как раньше. Человек будет считать либо больным ОРВИ, либо - гриппом. Его будут лечить по тем алгоритмам, которые предполагают стандартное лечение этих заболеваний.

Он подчеркнула, что для больных ОРВИ и гриппом не будет "никакого карантина и обязательной изоляции в течение 14 дней". По словам заммэра, что в городе постараются увеличить объёмы тестирования на сезонный грипп.

Ракова также сообщила, что уровень популяционного иммунитета к COVID-19 среди населения остановился на уровне 20%.

Помимо этого, продолжила Ракова, совместно с федеральными коллегами столичные специалисты занимаются исследованием Т-клеточного иммунитета к коронавирусу.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

14
Французские инженеры изобрели робота Pepper, который сможет определить, носят ли люди маски. Если нет, попросит надеть их, поскольку коронавирус продолжает распространяться в стране.8 сентября. Власти Малайзии обязали жителей носить защитные маски в общественных местах.8 сентября. В Израиле эпицентрами распространения вируса остаются города с преимущественно ультраортодоксальным населением.7 сентября. Индия вышла на второе место в мире по заболеваемости COVID-19. Число заразившихся коронавирусом превысило 4,2 млн человек. На фото: медработник раскладывает собранные мазки для тестирования на COVID-19 в Гаухати.7 сентября. В Барселоне больница включила в программу реабилитации пациентов с COVID-19 регулярное их пребывание на пляже у моря.4 сентября. В Колумбии возобновляется индустрия развлечений, которая серьезно пострадала от пандемии коронавируса. 3 сентября. Мужчина лежит в фальшивом гробу в наказание за нарушение правил в индонезийском городе Джакарта. Новые правила требуют от граждан носить маски в общественных местах в качестве меры предосторожности против новой вспышки коронавируса.2 сентября. В Гаване с 1 сентября введен комендантский час из-за роста новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.1 сентября. Почти 2 млн новых случаев заболевания коронавирусом было зарегистрировано в Индии в августе. Это худший месячный показатель по всем мире. На фото: медицинский работник берет образец ПЦР для проведения тестов на COVID-19 в медицинском центре в Нью-Дели.1 сентября. Женщина закрывает лицо палестинским флагом в качестве превентивной меры против коронавирусной болезни в городе Газа.1 сентября. Программа всеобщего бесплатного тестирования на COVID-19 началась в Гонконге.1 сентября. Учащиеся средней школы на церемонии открытия нового осеннего семестра в китайском городе Ухань.1 сентября. На дорогах Непала были установлены 22 манекена в форме сотрудников дорожной полиции в рамках борьбы с нарушениями правил дорожного движения во время второго локдауна в стране.1 сентября. В Рио-де-Жанейро на специальной церемонии у статуи Христа-Искупителя членам Красного Креста выразили благодарность за их помощь в борьбе с пандемией.
Французские инженеры изобрели робота Pepper, который сможет определить, носят ли люди маски. Если нет, попросит надеть их, поскольку коронавирус продолжает распространяться в стране.
Хроника 09 января – 10 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус

Новости

Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Москве

ОНК сообщила о возможном этапировании Ефремова в Подмосковье

ДТП с участием Михаила Ефремова

Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру

Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру
Пандемия коронавируса

Собянин понадеялся, что Москва избежит жесткого карантина осенью-зимой

Бирюков объяснил летние подтопления в Москве

Бирюков объяснил летние подтопления в Москве
ДТП с участием Михаила Ефремова

Суд не поверил, что Ефремов не был за рулем в момент ДТП

Нарушителей порядка задержали у суда, где оглашают приговор Ефремову

Нарушителей порядка задержали у суда, где оглашают приговор Ефремову

В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом

Вакцинация добровольцев от COVID-19 стартует на этой неделе в Москве

Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');