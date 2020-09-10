В Москве отменят карантин по ОРВИ при отрицательном тесте на COVID-19

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Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Москвичи, больные гриппом или ОРВИ, не должны будут соблюдать 14-дневный карантин при отрицательном тесте на COVID-19.

Как заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире канала "Россия 24" (ВГТРК), все жители Москвы с проявлениями простуды, в обязательном порядке должны сдавать тест на коронавирус, это правило остаётся.

Однако если ПЦР-тест на коронавирус отрицательный, больной больше не будет приравниваться к больному коронавирусом, как раньше. Человек будет считать либо больным ОРВИ, либо - гриппом. Его будут лечить по тем алгоритмам, которые предполагают стандартное лечение этих заболеваний.

Он подчеркнула, что для больных ОРВИ и гриппом не будет "никакого карантина и обязательной изоляции в течение 14 дней". По словам заммэра, что в городе постараются увеличить объёмы тестирования на сезонный грипп.

Ракова также сообщила, что уровень популяционного иммунитета к COVID-19 среди населения остановился на уровне 20%.

Помимо этого, продолжила Ракова, совместно с федеральными коллегами столичные специалисты занимаются исследованием Т-клеточного иммунитета к коронавирусу.