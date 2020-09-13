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Акции противников и сторонников Лукашенко начались в Москве

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Несанкционированные акции сторонников белорусской оппозиции, а также их идейных оппонентов проходят в воскресенье в Москве у посольства Белоруссии, передает корреспондент "Интерфакса".

Несколько десятков человек с флагами белорусских оппозиционеров, плакатами с политическим лозунгами и цветами стоят напротив здания посольства по улице Маросейка 17. Люди выстроились в одну шеренгу вдоль улицы и держат в руках белую ленту как знак солидарности.

"Мы выступаем за новые выборы, эти выборы прошли с нарушениями. В эту субботу начались задержания женщин в Минске, и это стало последней каплей", - сказал "Интерфаксу" один из участников оппозиционной акции.

С обратной стороны тротуара по той же улице стоят около двадцати сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко с флагами в цветах гвардейской ленты, флагами СССР и государственными флагами Белоруссии.

Сторонники Лукашенко, как сказала одна из участниц акции, выступают "за Союзное государство, за дружбу Беларуси и России".

Обстановка на акциях спокойная, участники акций не конфликтуют между собой. На месте дежурят патрули полиции, которые предупреждают собравшихся через громкоговоритель о необходимости освободить проход пешеходов по улице Маросейка и не препятствовать движению транспорта.

Москва Белоруссия

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