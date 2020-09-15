В Москве открывается вертолётная выставка HeliRussia-2020

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia-2020 во вторник начинает свою работу в МВЦ "Крокус Экспо".

По данным организаторов, на HeliRussia-2020 будут представлены более 150 компаний из 11 стран. Помимо российских компаний свою продукцию представят американский разработчик и производитель вертолетной техники Bell, а также французская компания Dassault Systemes - мировой лидер в разработке программных решений для 3D-проектирования и управления жизненным циклом изделий.

"Несмотря на ограничение въезда на территорию РФ, свое участие подтвердили делегации Беларуси, Казахстана и Чехии", - заявили в пресс-службе выставки.

"HeliRussia представит последние разработки вертолетной индустрии и объединит профессиональное сообщество в решении отраслевых проблем. На экспозиции будет представлено более 100 различных летательных аппаратов, двигателей, бортовых систем и агрегатов российского и иностранного производства. Ожидается подписание нескольких крупных соглашений, в том числе посредством видеосвязи с иностранными партнерами", - сказали в пресс-службе.

Традиционно свою экспозицию на выставке организует единственный российский разработчик и производитель винтокрылой техники - холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех).

"Выставка HeliRussia является для нас прекрасной возможностью обсудить с участниками российского вертолетного рынка все накопившиеся за год вопросы, объединить усилия перед новыми вызовами. Эпидемия COVID-19 стала одним из них. Для индустрии особенно важным является соблюдение безопасности работников на непрерывном производстве, дистанционное обучение специалистов и обслуживание техники, развитие санитарной авиации и специализированных опций, позволяющих эффективно бороться с коронавирусом", - заявил гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский, слова которого процитировали в пресс-службе холдинга.

По мнению Богинского, на HeliRussia-2020 в центре внимания специалистов будет легкий вертолет Ансат, сертифицированный под установку специального медицинского модуля и оснащенный расширенным составом опционального оборудования.

"На экспозиции холдинга можно будет увидеть многоцелевой вертолет Ка-32A11BC и легкий многоцелевой Ансат с новым опциональным оборудованием. Также на выставке будет представлен новый водяной бак СП-32 отечественного производства, предназначенный для модернизированных вертолетов Ка-32A11М. В рамках модернизации на вертолет планируется установить новое бортовое радиоэлектронное оборудование, более мощные двигатели ВК-2500ПС-02 и усовершенствованную систему пожаротушения", - сказали в холдинге.

XIII Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia-2020 обычно проходит в мае, однако в этом году из-за ситуации с коронавирусом ее перенесли на 15-17 сентября. Организатор выставки - Минпромторг России.

По данным организаторов, в прошлом году выставку посетило около 12 тыс человек. Экспозиция выставки собрала 234 компании из 20 стран.