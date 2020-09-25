Беременных москвичек и молодых мам призвали соблюдать самоизоляцию

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Беременные и женщины в послеродовом периоде пополнили список граждан, которым из-за ситуации с COVID-19 рекомендуется не покидать место проживания, сообщили журналистам в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы в пятницу.

"В соответствии с указом мэра Москвы от 25 сентября департаментом здравоохранения Москвы определен перечень хронических заболеваний и состояний, при которых жителям настоятельно рекомендуется не покидать место проживания", - сказали в пресс-службе.

"По сравнению с весной этот список категорий граждан расширен, в него дополнительно вошли беременные и женщины в послеродовом периоде, жители с нарушением иммунной системы, болезнями мочеполовой системы, костной-мышечной системы и соединительной ткани (ревматологическими заболеваниями), дополнительные категории болезней системы кровообращения и эндокринной системы", - отмечают в департаменте.

По словам собеседника агентства, опыт борьбы с коронавирусом показал, что эти категории также относятся к группе риска и при заболевании новой коронавирусной инфекцией для них повышается вероятность осложнений и тяжелого течения заболевания.

"Кроме того, сочетание простудных заболеваний и COVID-19 представляет для них большую опасность и может также иметь тяжелые последствия. Расширение списка увеличит в разы число людей, которым необходимо оставаться дома, но тем самым поможет существенно снизить риск распространения коронавирусной инфекции",- подчеркнули в департаменте здравоохранения.

Там также рекомендуют горожанам из группы риска временно ограничить контакты с родственниками и знакомыми, проживающими отдельно. "Для осуществления покупок и получения каких-либо услуг лучше обратиться за помощью к более молодым членам семьи", - сказали в департаменте.

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу рекомендовал горожанам старшего поколения с 28 сентября не выходить из дома без особой необходимости и работать удаленно.