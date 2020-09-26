Еще 18 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 5146 до 5164, скончались еще 18 человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в субботу.

"В Москве скончались 18 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

Днем ранее оперативный штаб сообщил о 17 жертвах COVID-19 в столице.

Суточное число смертей в городе достигло максимума с 22 июля, когда умерло 19 человек.

По последним данным, в Москве выявлено свыше почти 284 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 244 тыс. человек.