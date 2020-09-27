В Москве от COVID-19 вылечились еще 1 126 пациентов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Московские врачи всего вылечили от коронавируса 245 132 человека.

Как сообщила в воскресенье журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, количество выздоровевших в столице продолжает увеличиваться.

По ее данным, за прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 126 пациентов.

На протяжении нескольких недель около тысячи москвичей ежедневно продолжают излечиваться от COVID-19.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 283 760 случаев коронавируса.