Смольный рекомендовал работодателям перевести сотрудников на удаленку

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал изменение в постановление, регулирующее действующие в городе коронавирусные ограничения.

Как сообщила пресс-служба администрации губернатора в пятницу, в соответствии с документом работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работников, не участвующих непосредственно в обеспечении функционирования организации, а также сохранить его для работников, которые уже работают удаленно.

Гражданам в возрасте старше 65 лет рекомендовано не покидать места проживания или пребывания без крайней необходимости. При этом исполнительным органам государственной власти дано поручение обеспечить взаимодействие с волонтерами (добровольцами) для доставки продуктов питания этой категории граждан, говорится в сообщении.

Кроме того, с 5 октября по 2 ноября в городе приостанавливается предоставление социальных услуг в полустационарной форме, но это ограничение не коснется социально-психологических, социально-педагогических услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, которые могут предоставляться гражданам дистанционно.