В России число случаев COVID-19 за сутки приблизилось к 9 тысячам

Число случаев заражения в Москве достигло максимума за 4 месяца

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Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 945 новых случаев в 85 регионах, на Москву пришлись 2 424 случая заражения, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

Число случаев COVID-19 в РФ начало снова расти в сентябре: сначала была преодолена отметка в пять тысяч случаев, но 19 сентября число заболевших достигло шеститысячной отметки, впервые с июля. 25 сентября была преодолена отметка в семь тысяч новых случаев коронавирусной инфекции в РФ, 28 сентября - в восемь тысяч случаев.

За последние сутки подтверждено 169 летальных случаев, 5 985 человек выписаны. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 1 млн 185 тыс. 231 случай (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Количество выздоровевших пациентов за весь период составило 964 242 человека, Умер 20 891 человек.

Заболеваемость в регионах

В Москве суточный прирост случаев заражения достиг максимума за четыре месяца: 31 мая были зафиксированы 2 595 случаев за сутки, с 1 июня - менее 2 300 ежедневно. 30 сентября сообщалось о 2 308 новых инфицированных. При этом за последние сутки в городе вылечились 1 211 пациентов, а общее число выздоровевших достигло 249 861 (85% от заболевших). Умерли 24 пациента.

Среди заболевших за последние сутки в Москве 13,6% - дети, днем ранее их доля составляла 16,2%. Весной и летом доля детей среди заболевших коронавирусом обычно не превышала 10%.

Еще 285 новых случаев за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге, 230 - в Московской области, 205 - в Ростовской области, 186 - в Нижегородской области, 171 - в Воронежской области, 162 - в Кемеровской области, 157 - в Свердловской области, 151 - в Ставропольском крае, 147 - в Ханты-Мансийском автономном округе, 141 - в Архангельской области, 139 - в Коми, по 132 в Волгоградской области и в Ямало-Ненецком АО, 127 случаев - в Саратовской области, 125 - в Ульяновской области, 118 - в Удмуртии, 116 - в Красноярском крае, 112 - в Самарской области, 109 - в Оренбургской области. В остальных регионах России суточный прирост за минувшие сутки составил менее ста случаев.