Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:17Заразились
на 01.10В России 1 185 231+8 945В мире 33 968 093+326 540

Возобновление занятий в школах Москвы будет зависеть от ситуации с COVID-19

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Решение вопроса о возобновлении занятий в столичных школах после двухнедельных каникул с 19 октября будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Это (возобновление занятий - ИФ) будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1" в четверг.

По словам Собянина, доля школьников и студентов среди выявленных заболевших COVID-19 в Москве приблизилась к 25%.

"Это очень много. То есть каждый четвертый заболевший - либо школьник, либо студент. Примерно столько же составляет доля старшего поколения", - сказал мэр. При этом, отметил он, пожилые в большинстве тяжело переносят коронавирус.

"Для того чтобы разорвать эту цепочку и приостановить динамику заражений мы продлили каникулы с недели до двух. Это не простые каникулы. Это не означает, что надо бежать сломя голову по городу, общаться с детьми на спортивной площадке и так далее", - добавил Собянин.

В конце сентября столичный мэр подписал указ, в соответствии с которым школы в городе с 5 по 18 октября закроются на двухнедельные каникулы.

Сергей Собянин Москва Коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве близка к критичной

Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве близка к критичной
Пандемия коронавируса

Собянин опроверг начало второй волны коронавируса в Москве

Пандемия коронавируса

С 5 октября переход на удаленную работу в Москве станет обязательным

С 5 октября переход на удаленную работу в Москве станет обязательным

Еще 27 человек с коронавирусом скончались в Москве

Пандемия коронавируса

Домашний режим для пожилых и хроников в Москве установили на месяц

Домашний режим для пожилых и хроников в Москве установили на месяц
Пандемия коронавируса

Медикам предложили платить за смены, отработанные с COVID-19

Пандемия коронавируса

Кинотеатрам в Москве рекомендовали выводить из зала зрителей без масок

Кинотеатрам в Москве рекомендовали выводить из зала зрителей без масок

Большинство пьяных ДТП в Москве пришлось на районы востока столицы

Большинство пьяных ДТП в Москве пришлось на районы востока столицы

МКАД остался самой опасной московской трассой

Пандемия коронавируса

Количество госпитализаций больных COVID-19 выросло на 45% в Подмосковье

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');