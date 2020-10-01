Возобновление занятий в школах Москвы будет зависеть от ситуации с COVID-19

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Решение вопроса о возобновлении занятий в столичных школах после двухнедельных каникул с 19 октября будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Это (возобновление занятий - ИФ) будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1" в четверг.

По словам Собянина, доля школьников и студентов среди выявленных заболевших COVID-19 в Москве приблизилась к 25%.

"Это очень много. То есть каждый четвертый заболевший - либо школьник, либо студент. Примерно столько же составляет доля старшего поколения", - сказал мэр. При этом, отметил он, пожилые в большинстве тяжело переносят коронавирус.

"Для того чтобы разорвать эту цепочку и приостановить динамику заражений мы продлили каникулы с недели до двух. Это не простые каникулы. Это не означает, что надо бежать сломя голову по городу, общаться с детьми на спортивной площадке и так далее", - добавил Собянин.

В конце сентября столичный мэр подписал указ, в соответствии с которым школы в городе с 5 по 18 октября закроются на двухнедельные каникулы.