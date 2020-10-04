Максимальное количество человек с COVID-19 умерло в Москве с июля

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве скончались 27 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в воскресенье.

Это максимальное количество жертв в городе с середины июля.

Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 5343 до 5370.

По данным на утро воскресенья, в российской столице выявлено 303 940 случаев заражения COVID-19, от инфекции вылечились 253 031 человек, то есть 85% заболевших.

Ранее врачи выявили более трех тысяч заболевших в сутки впервые с мая.