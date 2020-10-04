В России за сутки выявлено более 10 тысяч новых заболевших коронавирусом

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Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - За последние сутки в России выявлено еще 10 499 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает оперштаб.

В Москве зарегистрировано 3327 новых заболевших.

Всего в России за весь период пандемии зафиксирован 1 215 001 случай COVID-19.

Новые случаи выявлялись в 85 регионах РФ. Вторым после Москвы по заболеваемости оказался Петербург - 392 заболевших, еще 296 - в Московской области, 234 - в Ростовской области, 201 - в Нижегородской области, 179 - в Воронежской области, 176 - в Архангельской области, 172 - в Свердловской области.

В стране за сутки скончались от коронавируса 107 человек, за все время - 21 358 жертв.

Поправились уже 979 143 пациента, в том числе 3 284 за последние сутки.