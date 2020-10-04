В Москве впервые с середины мая выявили более 3 тыс. случаев COVID-19

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве выявлено 3 327 случаев заражения коронавирусной инфекцией, а их общее число достигло 303 940, сообщил оперативный штаб по контролю за коронавирусом в воскресенье.

Это суточный максимум с середины мая. 19 мая было выявлено 3 545 случаев COVID-19. После этой даты выявляемость была ниже.

Накануне в столице зафиксировали 2 884 случаев коронавируса. При этом за последние 4 месяца суточная выявляемость не превышала 3 000.

По данным штаба, за последние сутки в столице выздоровели 944 пациента с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло 253 031.

По данным на вечер 3 октября, в Москве за сутки скончались 29 пациентов с COVID-19, общее число жертв инфекции достигло 5 343.