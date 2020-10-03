За сутки в Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 5314 до 5343, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в субботу.

"В Москве скончались 29 пациентов у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

Сутками ранее сообщалось о 32 жертвах COVID-19 в Москве.

По последним данным, в Москве выявлено свыше 300,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Число выздоровевших превысило 252 тыс. человек.