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Ни одной новой гостиницы не открылось в Москве с начала года

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Чистый прирост предложения на гостиничном рынке Москвы за восемь месяцев текущего года составил ноль номеров, все запланированные открытия перенесены на четвертый квартал года, говорится в отчете компании Cushman & Wakefield.

Экономический кризис

"Кризис, затронувший работу гостиничного сектора, заставил перенести все запланированные открытия новых объектов на осень 2020 года", - пишут авторы отчета.

По данным аналитиков, сейчас в Москве насчитывается около 57,6 тыс. гостиничных номеров (без учета хостелов и апартаментов), из них 20,2 тыс. - современного качества. Все они простаивали в месяцы карантинных ограничений.

С июня строгие ограничения были сняты, и в июле-августе произошло частичное восстановление спроса на гостиничные услуги - преимущественно за счет внутреннего туризма.

Те не менее эксперты пока не могут сказать, сохранится ли активность на рынке после окончания сезона отпусков. Для этого необходимо, чтобы гостиницы были востребованы бизнес-клиентами, а проведение крупных мероприятий все еще под запретом.

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