Москва недосчиталась 13,5 млн туристов из-за коронавируса

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В 2020 году Москва потеряет около 13,5 млн туристов из-за коронавируса, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По его словам, туристический поток в текущем году в два раза ниже прошлогоднего.

На 5 октября пассажиропоток столичного транспорта сейчас на 18% ниже докризисных показателей, что связано как со снижением турпотока, так и переходом многих сотрудников на удаленную работу.

С понедельника по распоряжению мэра Сергея Собянина все городские организации должны перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников. В школах объявлены двухнедельные каникулы.

Корреспондент "Интерфакса" в утренний час пик оценил загруженность метро и пришел к выводу, что пассажиров в нем было ненамного меньше обычного.