В Москве расконсервировали 2 временных госпиталя для больных COVID-19

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор в конгрессно-выставочном центре "Сокольники", одновременно открылся коронавирусный госпиталь в ледовом дворце "Крылатское".

"В связи с высокой динамикой заболеваемости в городе приняли решение о вводе в действие первых двух госпиталей в Сокольниках и Крылатском. Сами госпитали существуют не отдельно, они существуют в структуре ведущих московских больниц по борьбе с ковидом", - рассказал Собянин журналистам, выразив надежду, что эти учреждения "будут работать эффективно" и спасут жизни многих москвичей.

По его словам, в первую очередь во временные госпитали будут поступать пациенты с легкой и средней тяжестью течения болезни. Собянин напомнил, что решение о создании временных госпиталей было принято еще весной.

"Это не какие-то сооружения, созданные наспех, они созданы по самым современным требованиям, по самому современному стандарту", - подчеркнул мэр.

В этих госпиталях применяются передвижные рентгеновские и КТ-аппараты. "Здесь также есть палаты интенсивной терапии. К каждой койке подведены медицинские газы - кислород", - сказал мэр.

Он напомнил, что в связи с увеличением заболеваемости коронавирусом, в Москве был введен домашний режим для хронических больных и горожан старше 65 лет, а с 5 октября перевод 30% сотрудников на удаленную работу стал обязательным, кроме того, для школьников каникулы продлены до двух недель.

"Необходимо соблюдать все требования, которые установлены санитарными врачами по специальному режиму борьбы с коронавирусом. Это залог того, чтобы нам стабилизировать ситуацию, это очень важно. Прошу всех соблюдать установленные правила", - добавил Собянин.

Коронавирусные госпитали в Сокольниках и Крылатском

Перепрофилирование шести павильонов КВЦ "Сокольники" в коронавирусный комплекс было выполнено всего за две недели в мае. На площади 26,1 тыс. кв. м были развернуты административный корпус - для размещения социальных служб и медицинского персонала; лечебные корпуса А, Б - для госпитализации больных с коронавирусной инфекцией; корпуса В, Г, Д - обсерватор. При необходимости эти помещения могут быть снова перепрофилированы как полноценные лечебные корпуса с кислородом и реанимацией.

Для родственников больных ежедневно с 8:00 до 21:00 работает кол-центр. Узнать о самочувствии пациентов можно по телефону горячей линии - 8 (495) 870-74-01.

Первых пациентов коронавирусный комплекс в Сокольниках примет в начале октября. Плановая мощность госпиталя в Сокольниках составляет порядка 550 коек, включая 18 коек интенсивной терапии. На момент открытия планируется использовать 342 койки. Управление госпиталем в Сокольниках осуществляет городская клиническая больница имени Иноземцева - крупный многопрофильный стационар, врачи которого накопили большой опыт лечения коронавирусной инфекции.

Перепрофилирование ледового дворца "Крылатское" в коронавирусный стационар было выполнено в апреле-мае. На площади 23,4 тыс. кв. м развернуты 1347 инфекционных коек и 42 койки интенсивной терапии. В госпитале установлено современное медицинское оборудование, включая пять рентгеновских аппаратов, пять аппаратов УЗИ, 42 аппарата ИВЛ, мобильный и интраоперационный компьютерные томографы.

На момент открытия в госпитале планируется использовать 356 палатных коек и 42 койки интенсивной терапии. В госпитале будут работать 61 врач и 90 медицинских сестер.

Управление госпиталем в Сокольниках осуществляет городская клиническая больница №67 имени Ворохобова, врачи которой также накопили большой опыт лечения нового коронавируса.