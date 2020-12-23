Электропастуха поставят на кладбище на берегу Байкала, где медведи разрывали могилы

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Кладбище в поселке Порт Байкал Иркутской области, который расположен в границах Прибайкальского национального парка, обнесут электрическим забором после случаев выхода сюда медведей. Об этом сообщил замдиректора по охране территорий ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Василий Пестерев на пресс-конференции в иркутском пресс-центре "Интерфакса" в среду.

"Медведи там, – уже есть случаи, – выходят на кладбище, начинают разрывать могилы усопших и так далее. Нами предприняты действия – заказан так называемый электропастух – это электрическое ограждение, электрический забор, дабы обнести это кладбище, чтобы не возникало таких случаев", - сказал Пестерев.

Он добавил, что после выхода медведей в поселок "Заповедное Прибайкалье" согласовало с Минприроды РФ отстрел зверя в случае угрозы жизни и здоровью граждан. "Но , славу богу, медведи ушли в лес и больше жителей не тревожили", - заметил Пестерев.

По данным "Заповедного Прибайкалья", случаи выхода хищников на кладбище в Порту Байкал были зафиксированы в августе. Это была медведица с двумя медвежатами. При рытье могил до захороненных останков людей они не добрались.

Ранее сообщалось, что в августе "Заповедное Прибайкалье" из-за угрозы встречи с медведем временно закрывало два турмаршрута на Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) в Прибайкальском нацпарке. Сотрудники учреждения тогда зафиксировали факт преследования хищником человека неподалеку от поселка Порт Байкал.

По данным участкового лесничества, медведь преследовал местную жительницу. Женщина возвращалась с сенокоса и практически на окраине поселка заметила зверя: он шел за ней по параллельной тропинке и быстро сокращал расстояние до нее. На крик женщины ответили лаем собаки во дворе ближайшего дома. Их лай и отозвавшиеся на крик люди спугнули хищника.

В учреждении отмечали, что в текущем году это был не первый случай встречи человека с медведем на КБЖД. Весной взрослый зверь загнал туриста на дерево и съел его продукты, пара молодых медведей ежедневно ходила по участку путей железной дороги, чем пугала пеших туристов. Хищники регулярно наведывались на кладбище поселка Порт Байкал.

По данным специалистов научного отдела "Заповедного Прибайкалья", такое поведение медведей может быть вызвано не бескормицей – кормовая база в этом году вполне достаточная, а вытеснением молодых особей из тайги более зрелыми.

Прибайкальский нацпарк является естественной средой обитания бурого медведя. По данным "Заповедного Прибайкалья", численность медведя здесь сейчас насчитывает около 50 особей.