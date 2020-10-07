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Москва готова открыть два временных госпиталя для людей с COVID-19

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Власти Москвы готовы открыть еще два временных госпиталя для больных коронавирусом, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 1".

Это могут быть торговый центр "Москва" и центр на ВДНХ. ТЦ "Москва" сейчас законсервирован и коллектив для него только формируется. В ближайшие несколько недель власти отработают "технологию и стандарт" и запустят госпитали при необходимости.

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Две больницы, в Крылатском и Сокольниках, откроются совсем скоро.

Ракова сообщила, что столичные власти пытаются сформировать еще один тип временных госпиталей на базе временных конструкций, которые могут стоять до 10 лет. Один из таких центров на 1000 коек организуют в больнице в Коммунарке. 300 коек отдадут под реанимацию.

Она напомнила, что в весенний период пришлось перепрофилировать основную массу коечного фонда под борьбу с коронавирусом.

Заместитель мэра Москвы объяснила рост заболеваемости тем, что люди не носят маски на улицах и не соблюдают социальную дистанцию.

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