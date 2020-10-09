Метро Москвы не стало свободнее после отмены льготного проезда для пенсионеров

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Временная отмена льготного проезда на транспорте для школьников, москвичей старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями существенно не повлияла на пассажиропоток в столичном метро, передал корреспондент "Интерфакса" в пятницу.

Так, с 7:50 до 8:20 заполняемость поездов на самой загруженной, Таганско-Краснопресненской линии метро оставалась плотной, от 50 до 80%. Отдельные вагоны были набиты битком.

Такая же картина в утренний час пик отмечалась на "фиолетовой" ветке всю рабочую неделю.

Оценка пассажиропотока дана в ходе наблюдения за пятнадцатью составами, которые следовали от станции "Котельники" по направлению в центр, к "Пушкинской". Интервалы движения поездов на ветке составляли около минуты.

Визуально масочный режим в подземке соблюдают до 75% пассажиров.

Пожилые люди метро по-прежнему пользуются, такие случаи нередки, отмечает корреспондент "Интерфакса" Свой проезд, очевидно, они оплатили, как обычные, не льготные пассажиры. Детей и подростков в подземке нет.

По данным индикатора "Яндекс.Пробки", на 8:00 пятницы загруженность московских дорог оценивалась в 3 балла по десятибалльной шкале.

По информации столичного департамента транспорта на 7:30, почти 12 тыс. пассажиров старше 65 лет, с хроническими заболеваниями и школьников попытались пройти в метро по заблокированным проездным документам.

Ранее осведомленный источник "Интерфакса" сообщил, что ограничений, введенных в столице из-за осложнения эпидемиологической ситуации, пока достаточно, решения о новом пакете ограничительных мер могут быть приняты властями Москвы не раньше следующей недели.

По словам собеседника агентства, основополагающим фактором в ближайшие дни станет сознательность москвичей перед лицом вновь возникших пандемических рисков.

Власти столицы с 28 сентября рекомендовали перейти на домашний режим москвичам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. С 5 октября все школы города закрыты на двухнедельные каникулы.

Указом мэра Москвы Сергея Собянина с 9 октября в Москве временно отменен льготный проезд на транспорте: для школьников - до 18 октября, для пожилых москвичей и горожан с хроническими заболеваниями - до 28 октября.