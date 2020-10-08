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Решения о дальнейших ограничениях в Москве будут принимать на следующей неделе

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Ограничений, введенных в Москве из-за осложнения эпидемиологической ситуации, пока достаточно, решения о новом пакете ограничительных мер могут быть приняты властями столицы не раньше следующей недели, сообщил "Интерфаксу" в четверг осведомленный источник.

Пандемия коронавируса

"Ситуация с распространением COVID-19 в Москве неоднозначная, требует взвешенного анализа эффективности уже принятых ограничительных мер и целесообразности нового антиковидного пакета. Решения, скорее всего, будут приниматься на следующей неделе, по эпидемиологической ситуации", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что после резкого роста числа новых случаев до 4 тыс. в сутки второй день подряд этот показатель держится на уровне 3,3 тыс. "В то же время в городе растет число госпитализаций инфицированных пациентов и смертность от COVID-19", - подчеркнул источник.

По его словам, важным фактором станет сознательность москвичей перед лицом вновь возникших пандемических рисков. "Ношение масок и перчаток в общественных местах, соблюдение рекомендованного домашнего режима для горожан 65+, обязательная удаленка для трети московских работников, загруженность метро и дорог - все это ляжет на весы при принятии решений о возможном ужесточении ограничительных мер", - заявил источник.

Хроника 09 января – 08 октября 2020 годаПандемия коронавируса
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